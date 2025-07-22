Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'dan Yeni Sezon ve Güvenlik Stratejileri Açıklaması

EYÜPSPOR Başkanı Murat Özkaya, "Eyüp spor size keyif vermeye devam etsin istiyorum. Biz hakemleri konuşmayacağız. Türk futboluna bir Arda Turan gerçeğini hep beraber kazandırdık. Onun inşallah geleceği ve dünyadaki sayılı antrenörler seviyesine çıkacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik ilgili paydaşlarla iş birliği ve koordinasyonun artırılması ile önümüzdeki sezona ilişkin güvenlik stratejilerinin belirlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı koordinesinde 22-24 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek ' Spor Güvenliği Çalıştayı' Riva'da başladı. Toplantının ardından Eyüp spor Başkanı Murat Özkaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonun hayırlı olması temennisiyle konuşmasına başlayan Murat Özkaya, "Güzel bir sezon olur inşallah. Sayın Bakanımız geçen seneki uygulamanın nereye geldiğini hepimiz anlattı. Spor Bakanımızla, federasyonumuzla beraber çok hızlı yol alıyoruz, çok güzel işler yapıyoruz ama sonuç olarak baktığımızda bu statlar dolmuyor. Bizim bu güvenlikle beraber bu statlara seyircileri çekmeyi başarmamız gerekiyor. Takıldığımız konulardan bir tanesi seyirci konusu. Biz bu seyirci sayısını nasıl artırabiliriz? Bunun mücadelesini vermemiz gerekiyor. 6222 sayılı yasanın bazı noktalarda ben eksik kaldığını düşünüyorum. Onun da tekrardan meclisimizce yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Futbolun anayasası değişiyor. Kulüplerin yapısı, güvenlik yapısı, 6222'nin de buna uygun hale gelmesini gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

'EYÜPSPOR KEYİF VERMEYE DEVAM ETSİN İSTİYORUM'

Yeni sezon öncesinde yeni statlarını beklediklerini söyleyen Murat Özkaya, sözlerini şöyle noktaladı:

"Şimdi yeni sezon yeni stadımı bekliyorum. Sayın Bakanımız sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın izniyle stadımızın başlangıcını verdi. Yeni stadımız Eyüp'te aynı yerde olacak. 9 bin kapasiteli olacak. Stat çok amaçlı olacak. Hafta içi maçların olmadığı dönemde halka hizmet edecek, halkımız orada sinema, tiyatro ve spor salonlarından faydalanacak. Bunların hepsi ücretsiz olacak. İnternet üzerinden kombine vermiş olduğumuz halkımız istediği zaman akşam gelip vizyonda hangi film varsa gelip rezervasyonunu yapıp gelip ücretsiz olarak seyredebilecek. Biz Eyüp halkına hizmet etmeye ve Eyüpspor'da taraftar bütünlüğünü sağlamaya yönelik tüm çalışmalarımızı bu şekilde bize bu öncülüğü gösteren Sayın Spor Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde bu stadı bitirdikten bu hizmete başlamış olacağız. Eyüpspor size keyif vermeye devam etsin istiyorum. Biz hakemleri konuşmayacağız. Türk futboluna bir Arda Turan gerçeğini hep beraber kazandırdık. Onun inşallah geleceği ve dünyadaki sayılı antrenörler seviyesine çıkacağını hep birlikte göreceğiz. Bundan sonra da Selçuk Şahin kardeşimle de tekrar yeni bir güç ve antrenör kazanmış olacağımıza inanıyorum. Selçuk'a da bu sene bol şans ve güzel günler diliyorum. Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz. Eyüpspor'u takip edin" ifadelerini kullandı.