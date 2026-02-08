Haberler

Başakşehir, Eyüpspor'u 2-1 Mağlup Etti

Güncelleme:
Süper Lig’in 21. haftasında Eyüpspor konuk ettiği Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında İkas Eyüpspor ile Rams Başakşehir karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayan ve hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmayı Başakşehir deplasmanda 2-1 kazandı.

Konuk takım Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Davie Selke ve 53. dakikada Elder Şahmuradov attı. Ev sahibi Eyüpspor'un tek golünü ise 90 artı 3. dakikada Umut Bozok kaydetti.

Kaynak: ANKA / Spor
500

