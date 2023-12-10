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Eyüpspor, Astor Enerji Şanlıurfaspor'u 4-0 Yendi

10 Aralık 2023 20:57 Son Güncelleme: 20:58 Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Astor Enerji Şanlıurfaspor'u 4-0 yendi. Maçta Eyüpspor'un gollerini Semih Karadeniz (Kendi kalesine), Ahmed Kutucu, Bruno (Penaltıdan) ve Ampem attı.