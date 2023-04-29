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Eyüpspor Asbaşkanı Tuzlaspor'u Eleştirdi

Eyüpspor Asbaşkanı Tuzlaspor'u Eleştirdi

Spor Haberleri

Tuzlaspor'un bilet fiyatlarını son dakikada açıklaması nedeniyle taraftarlarının maça gelemediğini belirten Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, bu tavrı üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti.

özel açıklamalarda bulundu.

Tuzlaspor'un tavrını üzüntüyle karşıladığını belirten Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Tuzlaspor maçında taraftarlarımız için belirlenen bilet fiyatını maçtan 1 gün önce öğrendik. Geçen sezon, stadımızı verdiğimiz şehrimizin takımı Tuzlaspor'un bu tavrını üzüntüyle karşılıyorum. Maalesef taraftarlarımız statta olamayacak. Karşılaşmayı yönetim kurulu üyelerimizle takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor

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