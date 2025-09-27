Eyüpspor Asbaşkanı Kulaksız: 'Zamana İhtiyacımız Var'

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yle golsüz berabere kalan ikas Eyüpspor'da asbaşkan Fatih Kulaksız, eflatun-sarılı ekibin bu sezonki yapılanması için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kulaksız, "Takımda birçok şey değişti. Kadroda değişiklikler oldu. 8-9 oyuncu ile yolları ayırdık, yaklaşık 10 yeni transfer yaptık. Teknik direktör değişikliği oldu. Yeni planlar var. Bunun için zaman lazım. Arda Turan hoca çok başarılıydı. O da ilk geldiği zaman ilk galibiyetini 5. haftada almıştı. Sonra kendi planını oturttuğunda 1. Lig şampiyonluğu geldi." diye konuştu.

Göztepe maçıyla ilgili de konuşan Kulaksız, "Bugünkü oyunun planı buydu. Göztepe ligin pas yüzdesi en düşük takımlardan biri ama en çok ikili mücadele kazanan, temaslı, dinamik bir takım. Böyle bir takıma arkadan oyun kurduğunuz, o baskıyı yaptığınız zaman topu fileden çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Onlara uygun bir oyun oynamak gerekiyordu. Futbolcu kardeşlerim oyunu güzelleştiremedi. Bundan sonra Eyüpspor topa sahip olan, oyuna hükmeden, her yerde en iyi mücadeleyi gösteren, futbolu güzelleştiren bir oyun oynayacaktır. Bu noktada inancım sonsuz. Oyun anlamında maça gelen 8 bin taraftarı mutlu edecek bir oyun olmasa da iyi bir mücadele oldu. 1 puan 2 tarafı da mutlu etmedi diye düşünüyorum. Mücadele eden oyuncu kardeşlerim ve Göztepe'yi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyük maçlar dışında ücretsiz bilet uygulamasına devam edeceklerini dile getiren Kulaksız, şunları aktardı:

"Alanyaspor maçında başlattığımız ücretsiz bilet uygulaması vardı. Bugün bunu da devam ettirdik. Statlar dolu olduğu zaman Süper Lig'in marka değerine katkı vermiş oluyoruz. Bu statları doldurmamız lazım. Biz Eyüpspor olarak böyle bir kampanya başlattık ve bunu sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Kulübün gelir elde edeceği Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçları dışındaki tüm maçlarda biletler ücretsiz olacak. Sadece 11 liralık passolig kart bedeli var. Onu da kulüp olarak biz ödüyoruz. Zaman zaman sosyal medyada 'Bunlar biletleri alıyorlar, kara para mı aklıyorlar?' gibi şeyler duyuyoruz. Hayır, biz passolig'e her taraftar başına 11 lira ödüyoruz. Taraftarlarımıza ücretsiz bilet imkanı vermiş oluyoruz. Bugün de stat dolduğu için mutlu olduk."