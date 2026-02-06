Eyüpspor, 3 futbolcuyla anlaşmaya vardı
Eyüpspor, transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek Altınordu'dan Umut Keseci ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca Corendon Alanyaspor'dan Bedirhan Özyurt ve Çaykur Rizespor'dan Anıl Yaşar ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor