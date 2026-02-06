Haberler

Eyüpspor, 3 futbolcuyla anlaşmaya vardı

Güncelleme:
Eyüpspor, transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek Altınordu'dan Umut Keseci ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca Corendon Alanyaspor'dan Bedirhan Özyurt ve Çaykur Rizespor'dan Anıl Yaşar ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren ikas Eyüpspor, 3 oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Altınordu forması giyen Umut Keseci, Corendon Alanyaspor'dan Bedirhan Özyurt ve Çaykur Rizesporlu oyuncu Anıl Yaşar'la sözleşme imzalandı.

Umut Keseci'yle 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulurken Bedirhan Özyurt ve Anıl Yaşar'la sezon sonuna kadar kiralık anlaşmaya varıldı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
