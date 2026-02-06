Eyüpspor, 3 futbolcuyla anlaşmaya vardı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren ikas Eyüpspor, 3 oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Altınordu forması giyen Umut Keseci, Corendon Alanyaspor'dan Bedirhan Özyurt ve Çaykur Rizesporlu oyuncu Anıl Yaşar'la sözleşme imzalandı.

Umut Keseci'yle 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulurken Bedirhan Özyurt ve Anıl Yaşar'la sezon sonuna kadar kiralık anlaşmaya varıldı.