Eyüpspor, Antalyaspor'a 1-0 Mağlup Oldu
(İSTANBUL) -Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor ağırladığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında İkas Eyüpspor, Hesap.Com Antalyaspor ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan ve hakem Alper Akarsu'nun yönettiği maçı konuk takım Antalyaspor 1-0 kazandı
Antalyaspor'a, Eyüpspor deplasmanında galibiyeti getiren golü 75. dakikada Yohan Boli attı.
Kaynak: ANKA / Spor