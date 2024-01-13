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Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Eyüpspor, evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti. Maçta Ampem ve Regattin'in attığı gollerle Eyüpspor galibiyete ulaştı.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Eyüpspor evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

12. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Melih İnan'ın vuruşunda kaleci Berke meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada Regattin'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ampem'in şutunda kaleci Metin golü önledi.

34. dakikada sağ taraftan Murat Uçar'ın ortasına ön direkte iyi yükselen Ampem'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

42. dakikada hakem Yiğit Arslan, sağ taraftan yapılan ortayı Recep Niyaz'ın eliyle kestiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla yapılan inceleme neticesinde penaltı kararından vazgeçilerek hakem atışıyla oyun sürdürüldü.

57. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Bruno'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

61. dakikada Caner Erkin'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Ahmet Kesim'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Yiğit Arslan penaltı kararı verdi.

62. dakikada penaltıda topun başına geçen Regattin, sağ tarafa yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

68. dakikada ceza sahası içinde Ariyibi'nin kafayla çevirdiği topla ceza sahası dışı sol çaprazında buluşan Erkan Eyibil'in uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

Hakemler: Yiğit Arslan, Kemal Elmas, Ömer Lütfü Aydın

Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar, Metehan Baltacı, Claro, Caner Erkin (Ömer Bayram dk. 72), Robin Yalçın (Melih Kabasakal dk. 72), Ahmed Kutucu, Regattin (Mete Kaan Demir dk. 83), Recep Niyaz, Ampem (Sinan Gümüş dk. 90), Bruno (Seslar dk. 84)

Yedekler: Birkan Tetik, Mustafa Pektemek, Uğur Demirok, Urozov, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Arda Turan

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Melih İnan, Ahmet Kesim, Alihan Kubalas, Arda Şengül, Mara, Şahverdi Çetin (Erkan Eyibil dk. 46), Selim Ilgaz (Camara dk. 65), Bardhi (Musa Caner Aktaş dk. 84), Ariyibi, Koray Kılınç (Dembele dk. 65)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Nyarko, Özer Özdemir, Innocent, Bahadır Yıldırım, Orhan Nahırcı

Teknik Direktör: Ahmet Cingöz

Goller: Ampem (dk. 34), Regattin (dk. 62 pen.) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Metehan Baltacı, Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Mara, Ahmet Kesim, Alihan Kubalas (Ankara Keçiörengücü) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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