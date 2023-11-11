Eyüpspor, Altay'ı 7-1 mağlup etti

- Kerem Yavaş: "İstediğimizi sahaya yansıttık"

İZMİR - Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Altay galibiyetinin ardından, "İstediğimizi sahaya yansıttık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Eyüpspor, konuk olduğu Altay'ı 7-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Milli araya girmeden önceki son maçta kazanmak için buraya geldik. Altay köklü bir camia, buraya onlara saygı duyarak geldik. Maçın başından sonuna kadar güçlü ve oyuna hakim olan taraf bizdik. İstediğimizi sahaya yansıttık ve kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar hem ciddiyet hem oyun disiplini hem de verdikleri mücadeleden dolayı. Şimdi milli araya giriyoruz. Milli arada da sakat oyuncularımızın iyileşme süreci takımla daha çok antrenman yapma süreci. Sonrasında hedefimiz olan şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Ligin neredeyse üçte birlik sürecini tamamladık. Buraya kadar gidişattan memnunuz. İnşallah sonunu da getirip şampiyonluk hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.