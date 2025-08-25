Alanyaspor, Eyüpspor'a 2-1 Yenildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ikas Eyüpspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, geçen haftaya göre daha iyi oynadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ikas Eyüpspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, geçen haftaya göre daha iyi oynadıklarını söyledi.

Joao Pereira, müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetten dolayı zor bir gece geçireceklerini anlatan Portekizli teknik adam, "Maalesef iyi pozisyon almamıza rağmen ilk dakikada gol yedik. Oyuncularım, çok iyi çalıştı. Geçen maça göre daha iyi oynadılar. Geçen maça göre daha agresif oldular. Topa da daha fazla sahip oldular. Daha sonra iyi oyunumuzun sonucunda bir penaltı kazandık. Beraberliği yakaladıktan sonra dengede kalmamız gerekiyordu. Takımımda iyi gördüğüm şeyler de var. Geçen haftaya göre daha fazla pozisyona girdik. Daha iyi oynadık. Son bölümde kontrolü ele aldık ama maalesef buradan mağlubiyetle ayrıldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Leman Sam, konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı

Konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lisenin 18 maddelik kurallar listesi tepki çekti, Valilik soruşturma başlattı

18 maddelik liste infial yarattı, Valilik o lise için harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.