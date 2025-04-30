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Eyüpspor'a FIFA'dan 6 Dönem Daha Transfer Yasağı

Eyüpspor'a FIFA'dan 6 Dönem Daha Transfer Yasağı
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FIFA, Eyüpspor'a daha önce verdiği 3 dönem transfer yasaklarına ek olarak 6 dönem daha yasak getirdi. Toplamda 9 dönem transfer yasağı cezasına çarptırılan kulüp, yasakları kaldırmak için ödemelerini yapmayı planlıyor.

FIFA, daha önce 3 dönem transfer yasağı verdiği Eyüp spor'a 6 dönem daha yasak verdi.

Süper Lig ekibi Eyüp spor geçtiğimiz günlerde FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı almıştı. FIFA, eflatun-sarılı ekibe bugün kesinleşen dava sonucunda 6 dönem transfer yasağı daha verildiğini açıkladı. Toplam 9 dönem transfer yasağı cezasına çarptırılan Eyüp spor'un 23 Nisan'da verilen 3 dönemlik transfer yasağına neden olan yaklaşık 150 bin Euro'yu ödediği ve kısa süre içinde bu yasağın kalkacağı öğrenildi.

Ayrıca bugün alınan cezalar için de Eyüp spor ödeme yaparak, kalıcı bir transfer yasağı gelmesinin önüne geçecek.

Eyüp spor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün geçmiş dönemlere ilişkin FIFA nezdinde sonuçlanan 2 adet davası henüz kesinleşmiş olup, en kısa zamanda ödemeleri yapılarak konulan transfer yasağı kaldırılacaktır. Kulübümüze uygulanmış herhangi bir "sportif ceza" bulunmamakta olduğunu tüm spor kamuoyuna saygılarımızla bildiririz" ifadelerini yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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