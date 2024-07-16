Eyüpspor, 2024-2025 sezonu hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu hazırlıkları için 32 futbolcuyla Bolu'da kampa girdi.

Eyüpspor, Süper Lig 2024-2025 sezonu hazırlıkları için Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerindeki bir otelde kampa girdi. Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde hazırlıklarını sürdüren eflatun-sarılı ekip, ısınma hareketleriyle sabah antrenmanına başladı. Ardından fonksiyonel kuvvet ve dar alan dayanıklılık çalışması yapıldı. 32 futbolcuyla kampa giren Eyüpspor, kondisyon ağırlıklı çalışmalarla yeni sezona hazırlanacak.

İstanbul ekibi, 25 Temmuz'a kadar devam edecek kamp boyunca 2 hazırlık maçı oynayacak. - BOLU