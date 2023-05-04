Eyüp Oskan: 'Ülkemi Avrupa'da temsil etmek istiyorum'

Erzurumspor Futbol Kulübü'nün genç oyuncusu Eyüp Oskan, hedefinde Avrupa'da forma giymek olduğunu söyledi. Genç futbolcu, örnek olarak ise Trent Alexander-Arnold ve Orhan Ovacıklı'yı gördüğünü dile getirdi.

Erzurumspor Futbol Kulübü'nün 19 yaşındaki sağ beki Eyüp Oskan, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Avrupa'da forma giyme hayali olduğunu belirten genç futbolcu, "Erzurumspor'da başarılı olmak istiyorum. Her genç oyuncunun hayali gibi ben de oynayıp ülkemi Avrupa'da temsil etmek istiyorum. Çok önemli hedeflerim var. Önce hayal edebilirsek sonrasında başarabiliriz. İnşallah en iyi şekilde devam etmek istiyorum. Türk futbolunda çok kaliteli genç futbolcularımız var. Bize sahip çıkılırsa iyi şekilde ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. İyi bir yapılanmayla çok iyi şekilde ilerleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Alexander-Arnold ve Orhan Ovacıklı'yı örnek alıyorum"

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un sağ beki Trent Alexander-Arnold ve takım arkadaşı Orhan Ovacıklı'yı örnek aldığını aktaran Oskan, "Alexander-Arnold'ı çok izliyorum, çok iyi takip ediyorum. Kendimi ona göre ayarlamaya çalışıyorum. Zekası ve kondisyonu ile çok kaliteli bir bek. Onu izleyerek büyüyorum. Bir de takımımızda bulunan Orhan Ovacıklı çok kaliteli bir oyuncu. Onu izlerken çok keyif alıyorum. Onun arkasında bekliyorum ve ondan öğrendiklerimle çok daha iyi şeyler yapabileceğime inanıyorum" diye konuştu.

"Halil Akbunar'a karşı zorlandım"

Spor Toto 1. Lig'de kendisini en çok zorlayan kanat oyuncusunun sorulması üzerine Eyüp Oskan, "Halil Akbunar, gerçekten çok tecrübeli, iyi ve karakterli bir oyuncu. Ona karşı zorlandım" cevabını verdi. - İSTANBUL