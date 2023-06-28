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Eymir Spor Kulübü Voleybolcusu Miray Karasu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Eymir Spor Kulübü Voleybolcusu Miray Karasu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Spor Haberleri

Eymir Spor Kulübünün genç voleybolcusu Miray Karasu, Kastamonu yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 17 yaşındaki sporcu, yarın Ankara'da defnedilecek. Türkiye Voleybol Federasyonu da başsağlığı mesajı yayımladı.

Eymir Spor Kulübünün genç voleybolcusu Miray Karasu, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Arife günü Kastamonu yolunda trafik kazası geçiren ve Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Miray'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

17 yaşındaki genç sporcunun cenazesi yarın Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Eymir Spor Kulübü Başantrenörü Güven Cılız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Miray'ı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

TVF'den başsağlığı

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yayımlanan başsağlığı mesajında, "Miray Karasu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve voleybol camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

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