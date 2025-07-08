Eylüle Beşiktaşlılardan Ödül

Eylüle Beşiktaşlılardan Ödül
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Akyaka'daki Okul Sporları Volo Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olan Eylüle, Beşiktaşlılar Derneği tarafından Beşiktaş forması ve hediyeler verildi.

Muğla Akyaka'da yapılan Okul Sporları Volo Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olan Salihli Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu öğrencisi Eylül Kaçar'a, Beşiktaşlılar Derneği tarafından Beşiktaş forması, atkısı ve şapkası hediye edildi.

Salihli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Meriç Berkil ve yönetimi, Bocce Volo ve Bocce Petank kategorilerinde kupa ve madalya kazanan Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu öğrencisi Eylül Kaçar'ı ziyaret etti. Ziyarette Dernek Başkanı Berkil ve yönetimi, Beşiktaş taraftarı olan Kaçar'a Beşiktaş'ın forması başta olmak üzere şapka ve atkısını hediye etti. Kaçar, bu anlamlı jestlerinden dolayı Salihli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Meriç Berkil ve yönetimine teşekkür etti.

Dernek Başkanı Berkil, Eylül Kaçar'a eğitim ve spor hayatında başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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