Eylem Engin, U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Eylem Engin, kadınlar 57 kilogramda Japon rakibi Sowaka Uchida'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

- Eylem Engin'den, gümüş madalya

U17 Dünya Güreş Şampiyonası heyecanı sürüyor

İSTANBUL - U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kilogramda mücadele eden Eylem Engin, Japon rakibi Sowaka Uchida'ya finalde mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde 31 Temmuz-6 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nın dördüncü günü final müsabakaları ile tamamlandı. Kadınlarda 43-49-57-65-73 kilogramda sporcular mücadele etti.

57 kilogramda mücadele eden ve şampiyonanın yarı finalinde Kırgız rakibi Aziza Keldibekova'yı yenerek finale yükselen Eylem Engin, finalde Japon rakibi Sowaka Uchida ile karşılaştı. Altın madalya mücadelesinde Eylem Engin, rakibine 10-0 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.