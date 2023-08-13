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EY Sivasspor ve Y. Samsunspor Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında EY Sivasspor, sahasında Y. Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta N'Jie ve Drongelen'in attığı gollerle skor eşitlendi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında EY Sivasspor, sahasında Y. Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Saiz'in pasında topla buluşan N'Jie'nin şutunda top ağlara gitti, ancak ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.

63. dakikada Ntcham topu penaltı noktasındaki arkadaşı Laura'ya gönderdi. Laura'nın şutunda Ali Şaşal topu kontrol etti.

78. dakikada Soner'in soldan kullandığı serbest vuruşta kale önünde Drongelen kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Murat Erdoğan, Süleyman Özay, Mustafa Sönmez

EY Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Abdulkadir Parmak dk. 90), Yunus Emre Konak (Charisis dk. 46), Musa (Rodrigues dk. 46), Emrah Başsan, Saiz, N'Jie

Yedekler: Emre Satılmış, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Murat Paluli, Keita, Emre Gökay, Muhammet Mert Dursun

Teknik Direktör: Servet Çetin

Y. Samsunspor: Okan Kocuk, Bola (Tanque dk. 69) Drongelen, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Fofana (Soner Aydoğdu dk. 76), Ntcham (Bennasser dk. 86), Taylan Antalyalı (Muhammet Ali Özbaskıcı dk. 76), Emre Kılınç, Mouandilmadji (Laura dk. 46), Schindler

Yedekler: Szumski, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Satka, Osman Çelik

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: N'Jie (dk. 11) (EY Sivasspor) Drongelen (dk. 78) (Y. Samsunspor)

Sarı kartlar: Yunus Konak, Camara (EY Sivasspor), Fofana (Y. Samsunspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Samsunspor Sivasspor Sivas Spor Haberler

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