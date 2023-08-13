EY Sivasspor ve Y. Samsunspor Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında EY Sivasspor, sahasında Y. Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta N'Jie ve Drongelen'in attığı gollerle skor eşitlendi.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında EY Sivasspor, sahasında Y. Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Saiz'in pasında topla buluşan N'Jie'nin şutunda top ağlara gitti, ancak ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.
63. dakikada Ntcham topu penaltı noktasındaki arkadaşı Laura'ya gönderdi. Laura'nın şutunda Ali Şaşal topu kontrol etti.
78. dakikada Soner'in soldan kullandığı serbest vuruşta kale önünde Drongelen kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Murat Erdoğan, Süleyman Özay, Mustafa Sönmez
EY Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Abdulkadir Parmak dk. 90), Yunus Emre Konak (Charisis dk. 46), Musa (Rodrigues dk. 46), Emrah Başsan, Saiz, N'Jie
Yedekler: Emre Satılmış, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Murat Paluli, Keita, Emre Gökay, Muhammet Mert Dursun
Teknik Direktör: Servet Çetin
Y. Samsunspor: Okan Kocuk, Bola (Tanque dk. 69) Drongelen, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Fofana (Soner Aydoğdu dk. 76), Ntcham (Bennasser dk. 86), Taylan Antalyalı (Muhammet Ali Özbaskıcı dk. 76), Emre Kılınç, Mouandilmadji (Laura dk. 46), Schindler
Yedekler: Szumski, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Satka, Osman Çelik
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: N'Jie (dk. 11) (EY Sivasspor) Drongelen (dk. 78) (Y. Samsunspor)
Sarı kartlar: Yunus Konak, Camara (EY Sivasspor), Fofana (Y. Samsunspor) - SİVAS