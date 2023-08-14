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EY Sivasspor'un yeni transferi Roman Kvet sağlık kontrolünden geçti

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EY Sivasspor'un yeni transferi Roman Kvet, kulübün sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kan tetkikleri, muayeneler ve testler sonucunda herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirlendi.

EY Sivasspor'un yeni transferi Roman Kvet, kulübün sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Roman Kvet'e, ilk olarak kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusunun herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sivasspor Sivas Spor Haberler

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