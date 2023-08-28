EY Sivasspor'un yeni transferi Modou Barrow sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Gambiyalı kanat oyuncusu Modou Barrow'u kadrosuna kattı. Barrow, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti ve çeşitli bölümlerde muayene edildi.

EY Sivasspor'un yeni transferi Modou Barrow, sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Gambiyalı kanat oyuncusu Modou Barrow'u kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçen Barrow, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene yapıldı. Sporcunun sağlık kontrolleri, radyoloji ve kardiyak testinin yapılmasıyla tamamlandı. - SİVAS