EY Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin: İvme bir şekilde bize doğru dönecek

EY Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, deplasmanda oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İvme bir şekilde bize doğru dönecek" dedi.

EY Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çetin, "Çok çekişmeli, iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Zeminden kaynaklı bazı şeyleri yapamadık ama ona da önlem almıştık. Genel olarak deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Fazlasıyla pozisyonumuz var. Maçı kopartabilecek pozisyonlarda yakaladık ama maalesef değerlendiremedik. Son dakikalarda direkten dönen pozisyonumuz var. Gol olsa şuan farklı şeyler konuşuyorduk. Ben oyuncu arkadaşlarımın mücadelesinden, arzu ve isteklerinden gayet memnunum. Geçen hafta kaybetmemize rağmen galibiyeti hak etmiştik. Maalesef mağlup olmuştuk. Bunun son bulacağını düşünüyorum. Bu oyun anlayışını sürdürdüğümüz sürece puanlarımızı alacağız. İvme bir şekilde bize doğru dönecek. Yeter ki oyuncu arkadaşlarım bu özveriyi yakalasınlar. Eksik oyuncularımız var. Onlarda geldiği zaman çok iyi bir takım olacağız" diye konuştu. - RİZE