EY Sivasspor, MKE Ankaragücü'ne mağlup oldu

MKE Ankaragücü ile oynadığı 5. maçta mağlup olan EY Sivasspor, bu sezonki 2. yenilgisini yaşadı. Ligde oynadığı 5 maçta 6 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 8 gol gördü.