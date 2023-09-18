EY Sivasspor, MKE Ankaragücü'ne mağlup oldu
MKE Ankaragücü ile oynadığı 5. maçta mağlup olan EY Sivasspor, bu sezonki 2. yenilgisini yaşadı. Ligde oynadığı 5 maçta 6 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 8 gol gördü.
Mke Ankaragücü ile Trendyol Süper Lig'de 5. karşılaşmasına çıkan EY Sivasspor, bu sezonki 2. mağlubiyetini yaşadı.
Sivasspor, MKE Ankaragücü mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 5. maçını oynadı. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 2. yenilgisini aldı. Yiğidolar, ligin 4. haftasında Beşiktaş 'a 2-0 yenilmişti.
Kırmızı-beyazlılar, MKE Ankaragücü mağlubiyeti ile üst üste ikinci yenilgisini aldı.
Sivasspor ligde bu zamana kadar oynadığı 5 mücadelede 6 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor