EY Sivasspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Milli takım kampında bulunan futbolcular antrenmana katılmadı.
EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan Sivasspor bugün kulüp tesislerinde toplanarak yaptığı antrenmanla Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman mobilizasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise dayanıklılık koşusu ile yarım saha da çift kale maç yaptı.
Ülkelerinin milli takım kampında bulunan futbolcular ise antrenmanda yer almadı.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS