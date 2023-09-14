EY Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü

EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular ısınma hareketleri, eğitsel oyunlar ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Bazı oyuncular ise fizyoterapist eşliğinde ayrı çalıştı.