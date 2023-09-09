EY Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü

EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Milli takım kampında bulunan futbolcular antrenmana katılmadı.

EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmaları yapan Yiğidolar taktik çalışmayla günü tamamladı.

Ülkelerinin milli takım kampında bulunan futbolcular ise antrenmanda yer almadı.

Sivasspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yarın saat 13.30'da kulüp tesislerinde Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorumspor FK ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma basına ve taraftara kapalı olacak. - SİVAS