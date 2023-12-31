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EY Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam ediyor

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EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda takım, pas çalışmaları ve çift kale maç yaparak hazırlıklarını sürdürdü. Maç 7 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

EY Sivasspor, Süper Lig'in 19. haftada oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, sınırlı alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı. Yarın izin yapacak Sivasspor 2 Ocak Salı günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kayserispor ile EY Sivasspor arasında oynanacak olan maç, 7 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Kayserispor Sivasspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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