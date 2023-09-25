EY Sivasspor, Hatayspor maçı için hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Hatayspor ile karşılaşacak olan EY Sivasspor, antrenmanlarla maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri, pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Hatayspor ile karşılaşacak EY Sivasspor, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dayanıklılık çalışmaları ve 3 grup halinde yapılan yarım saha çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Hatayspor 30 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS