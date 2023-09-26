EY Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen idmanda takım, taktik maç ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde durdu.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından sınırlı alanda oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik maç ile dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.
Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.