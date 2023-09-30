EY Sivasspor, Hatayspor ile berabere kaldı

EY Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı ve bu sezonki 4. beraberliğini aldı.

Trendol Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile evinde karşılaşan EY Sivasspor, bu sezonki 4. beraberliğini aldı.

Sivasspor, Hatayspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 7. karşılaşmasını oynadı. Sahadan 0-0 berabere ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 4. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin ilk haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken, ligin 3. haftasında ise sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar 6. haftada da deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalmıştı. - SİVAS