EY Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak EY Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde 1 saat 30 dakika sürdü.

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak EY Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 5. hafta maçında dün akşam sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşan Sivasspor, gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman sınırlı alan oyun ile sona erdi. MKE Ankaragücü karşısında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS