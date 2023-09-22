EY Sivasspor, Çaykur Rizespor maçı için hazır

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan EY Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve taktik çalışmaları üzerinde durdu. Şimdi ise maç saatini beklemeye başladı.