EY Sivasspor, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde yapılan antrenmanda takım, pas çalışmaları ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.