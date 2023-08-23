EY Sivasspor, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
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EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde yapılan antrenmanda takım, pas çalışmaları ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise sınırla alan oyun ile taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Antalyaspor 26 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak. - SİVAS