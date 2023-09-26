EXXEN'de Futbol Heyecanı Başlıyor
Dijital yayıncılık platformu EXXEN, 26 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Suudi Arabistan Pro Lig ve Hollanda Eredivisie Ligi'nde önemli futbol maçlarını yayınlayacak.
Dijital yayıncılık platformu EXXEN, 26 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında birbirinden çekişmeli futbol müsabakalarına sahne olacak.
Suudi Arabistan Pro Lig ve Hollanda Eredivisie Ligi'nde birbirinden önemli maçlar EXXEN'den futbolseverlere aktarılacak. EXXEN'de 26 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında yayınlanacak maçlar, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.
Canlı yayınlanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Suudi Arabistan Pro Lig
29 Eylül Cuma
18.00 Al Tai - Al Nassr
21.00 Al Hilal - Al Shabab
30 Eylül Cumartesi
21.00 Al Ahli - Al Ettifaq
Hollanda Eredivisie
27 Eylül Çarşamba
19.45 PSV - Go Ahead Eagles
15.00 Ajax - Feyenoord
28 Eylül Perşembe
21.00 AZ Alkmaar - Heracles
30 Eylül Cumartesi
17.30 Feyenoord - Go Ahead Eagles
19.45 PSV - FC Volendam
22.00 RKC Waalwijk - Ajax
1 Ekim Pazar
17.45 AZ Alkmaar - Fortuna Sittard - İSTANBUL