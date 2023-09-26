Haberler

EXXEN'de Futbol Heyecanı Başlıyor

Spor Haberleri

Dijital yayıncılık platformu EXXEN, 26 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Suudi Arabistan Pro Lig ve Hollanda Eredivisie Ligi'nde önemli futbol maçlarını yayınlayacak.

Dijital yayıncılık platformu EXXEN, 26 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında birbirinden çekişmeli futbol müsabakalarına sahne olacak.

Suudi Arabistan Pro Lig ve Hollanda Eredivisie Ligi'nde birbirinden önemli maçlar EXXEN'den futbolseverlere aktarılacak. EXXEN'de 26 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında yayınlanacak maçlar, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Canlı yayınlanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Suudi Arabistan Pro Lig

29 Eylül Cuma

18.00 Al Tai - Al Nassr

21.00 Al Hilal - Al Shabab

30 Eylül Cumartesi

21.00 Al Ahli - Al Ettifaq

Hollanda Eredivisie

27 Eylül Çarşamba

19.45 PSV - Go Ahead Eagles

15.00 Ajax - Feyenoord

28 Eylül Perşembe

21.00 AZ Alkmaar - Heracles

30 Eylül Cumartesi

17.30 Feyenoord - Go Ahead Eagles

19.45 PSV - FC Volendam

22.00 RKC Waalwijk - Ajax

1 Ekim Pazar

17.45 AZ Alkmaar - Fortuna Sittard - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Suudi Arabistan Pro Lig Futbol Eylül Futbol Spor Haberler

title