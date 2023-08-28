EXXEN'de Futbol Dolu Bir Hafta

Dijital yayıncılık platformu EXXEN'de 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig ve Hollanda Eredivisie Ligi'nde birbirinden önemli maçlar yayınlanacak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup kura çekimleri de EXXEN'de olacak.