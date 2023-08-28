EXXEN'de Futbol Dolu Bir Hafta
Dijital yayıncılık platformu EXXEN'de 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig ve Hollanda Eredivisie Ligi'nde birbirinden önemli maçlar yayınlanacak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup kura çekimleri de EXXEN'de olacak.
Dijital yayıncılık platformu EXXEN'de 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında futbol dolu bir hafta yaşanacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig ve Hollanda Eredivisie Ligi'nde birbirinden önemli maçlar EXXEN'den futbolseverlere aktarılacak. Öte yandan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup kura çekimleri de EXXEN'de olacak.
Canlı yayınlanacak karşılaşmaların programı şöyle:
UEFA Şampiyonlar Ligi
29 Ağustos Salı
22.00 Galatasaray - Molde
22.00 Panathinaikos - Braga
22.00 Young Boys - Maccabi Haifa
30 Ağustos Çarşamba
22.00 PSV - Rangers
22.00 AEK Athens - Antwerp
22.00 Kopenhag - Rakow
31 Ağustos Perşembe
19.00 UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi
UEFA Avrupa Ligi
1 Eylül Cuma
19.00 UEFA Avrupa Ligi grup kura çekimi
UEFA Avrupa Konferans Ligi
31 Ağustos Perşembe
21.00 Adana Demirspor - Genk
1 Eylül Cuma
15.30 UEFA Avrupa Konferans Ligi grup kura çekimi
Suudi Arabistan Pro Lig
28 Ağustos Pazartesi
21.00 Al Hilal - Al Ettifaq
21.00 Al Wehda - Al Ittihad
29 Ağustos Salı
21.00 Al Nassr - Al Shabab
1 Eylül Cuma
21.00 Al Ittihad - Al Hilal
2 Eylül Cumartesi
21.00 Al Fateh - Al Ahli
21.00 Al Hazem - Al Nassr
Hollanda Eredivisie Ligi
2 Eylül Cumartesi
21.00 RKC Waalwijk - PSV
3 Eylül Pazar
13.15 Utrecht - Feyenoord
15.30 Fortina Sittard - Ajax
17.45 Vitesse - AZ Alkmaar - İSTANBUL