EXPO 2023 Alanında Atlı Jandarma Timi İlgi Odağı Oldu

Atlı jandarma timine büyük ilgi

JAKEM ekibi büyük küçük herkesin ilgi odağı oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta dün ziyaretçilerine kapılarını açan EXPO 2023 alanında devriye görevi icra eden atlı jandarma timini gören vatandaşlar, alanda en büyük ilgiyi JAKEM ekiplerine gösterdi.

Ulusal ve uluslararası alanda en saygın ve en güvenilir hizmet üreten örnek kolluk kuvveti olarak hizmet vermeye başlayan Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM), Kahramanmaraş'ta dün ziyaretçilerine kapılarını açan EXPO 2023 alanında hem çocukların hem de büyüklerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Alanda erkek ve kadın JAKEM ekiplerini görenler cep telefonlarına sarılarak hatıra fotoğrafı çektirirken, çocuklar ise ebeveynleri eşliğinde atları sevdi. EXPO alanında oluşturulan alanı beğendiğini söyleyen Fatma Zehra Bolat, "Çok tatlılar atlar, güzel olmuş gerçekten ben beğendim buraları da böyle. Eğlenceli ve güzel. İlk defa atlara dokundum" diye konuştu.

JAKEM ekibini beğendiğini aktaran Emir Durer ise, "At çok güzel. Eğleniyoruz bayağı" şeklinde konuştu.

İlk defa at sevdiğini ifade eden Hümeyra Döğer, "Çok tatlılar, güzeller. Sevdiriyorlar kendilerini. Çok güzellerdi. İlk defa sevdim" dedi.