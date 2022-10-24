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Evlenme teklifini tribünde yaptı

Spor Haberleri

Evlenme teklifini tribünde yaptı

Adana Demirspor ile Konyaspor müsabakası öncesinde mavi-lacivertli takımın tribününden bir genç, pankart açarak kız arkadaşına evlenme teklifi etti.

Adana Demirspor ile Konyaspor müsabakası öncesinde mavi-lacivertli takımın tribününden bir genç, pankart açarak kız arkadaşına evlenme teklifi etti.

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Adana Demirspor, Konyaspor ile karşılaştığı maçın öncesinde, Adana Demirsporlu Nizamettin, kız arkadaşı Nurdanur'a evlenmek teklifi etti. Tribünde diğer taraftarlar, ikilin fotoğrafı olduğu "Benimle evlenir misin" yazılı pankartı çıkarttı. Bunun ardından Nizamettin, diz çökerek yüzüğü çıkartıp evlenme teklifi etti. Nizamettin, kız arkadaşı Nurdanur'dan 'evet' yanıtını alınca uzun süre sarıldı.

Nizamettin, kız arkadaşı Nurdanur'un evet cevabından sonra parmağına yüzüğü taktı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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