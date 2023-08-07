Evinin Sultanları Bayan Voleybol Turnuvası Osmaniye'de Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Evinin Sultanları Bayan Voleybol Turnuvası' Osmaniye ayağı başladı. Turnuvaya 15 takım katılıyor ve müsabakalar 16 Ağustos'a kadar sürecek.