Evindar Demirbağ, Geleneksel Güreşler Kuşak Türkiye Şampiyonası'nda 3. Oldu

Evindar Demirbağ, Geleneksel Güreşler Kuşak Türkiye Şampiyonası'nda 3. Oldu
Elazığlı güreşçi Evindar Demirbağ, Yozgat'ta düzenlenen Geleneksel Güreşler Kuşak Türkiye Şampiyonası'nda 60 kilogram kategorisinde üçüncülük elde etti. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu başarıyla geleneksel güreşin gelişimine katkıda bulunulacağını belirtti.

Elazığlı güreşçi Evindar Demirbağ, Geleneksel Güreşler Kuşak Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncü oldu.

Yozgat'ta düzenlenen Geleneksel Güreşler Kuşak Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsilen mücadele eden Evindar Demirbağ, 60 kilogram kategorisinde zorlu rakipleri karşısında gösterdiği üstün performansla Türkiye üçüncüsü oldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu anlamlı başarıdan dolayı büyük bir gurur duyduğunu ifade ederek, sporcuyu ve emeği geçen antrenörlerine tebrik etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu başarı, ilimizde geleneksel spor branşlarına olan ilginin ve çalışmaların meyvesi niteliğindedir. Özellikle gençlerimizi spora teşvik etme yolunda örnek teşkil eden bu derece, Elazığ'da geleneksel güreşin gelişimine de önemli katkı sağlamaktadır. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, ilimizi başarıyla temsil eden Evindar Demirbağ'ı, ailesini ve antrenörlerini tebrik ediyor; sporcumuza bundan sonraki spor hayatında da üstün başarılar diliyoruz. Geleneksel güreş başta olmak üzere tüm spor branşlarında Elazığlı gençlerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
