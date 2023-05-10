Evin Demirhan Yavuz, adını Türk güreş tarihine yazdırmayı hedefliyor Açıklaması

Avrupa şampiyonu milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, olimpiyatlarda altın madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi olarak tarihe geçmeyi hedeflediğini söyledi.

Türk kadın güreşinin önemli isimlerinden Evin Demirhan Yavuz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de geçen yıl yapılan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını hatırlatan Evin, "Ardından Akdeniz Oyunları'nda da şampiyon oldum. Ufak bir sakatlık yaşadım ve sezon benim için Akdeniz Oyunları'ndan sonra bitti." dedi.

Milli güreşçi, üçüncülük elde ettiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki 2023 Avrupa Şampiyonası öncesi yaşanan deprem felaketinin kendisini psikolojik olarak etkilediğini anlattı.

Yeni sezon öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirten Evin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt dışı ve yurt içinde kamplarımız oldu. Bu Avrupa Şampiyonası'na gitmeden önce büyük bir deprem felaketi yaşadık. Eşim de Kahramanmaraşlı ve ikinci depremde oradaydı. Bu depremden gerçekten psikolojik olarak çok etkilendim. Bu durum biraz antrenmanlarıma da yansıdı. Tabii ki oraya son Avrupa şampiyonu olarak yeniden altın madalya almak için gitmiştim. İkinci Avrupa şampiyonluğumu elde etmek istiyordum ama nasip olmadı. Bronz madalya aldım."

Madalya kazanma istikrarını sürdürdüğünü dile getiren 27 yaşındaki milli sporcu, "2010 yılından itibaren Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemi temsil ediyorum. Çok şükür hiç boş dönmedim. Sadece Avrupa ve dünya şampiyonlarında (Tüm yaş grupları) 20 madalya kazandım. Kadın güreş tarihinde 20. madalyaya ulaşan ilk sporcu oldum. Bu istikrarı korumak da benim için önemliydi. Bronz madalyayı alarak bunu korudum. Olimpik bir sıklette yarışıyorum. Sıkletim çok zor ve bunu koruyabildiğim, başarabildiğim için kendimle gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Asıl hedef olimpiyatlar

Evin Demirhan Yavuz, asıl hedefinin olimpiyatlar olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Dediğim gibi Avrupa ve dünya şampiyonlarında birçok madalya elde etmiş bir sporcuyum. Benim şu an koleksiyonumda eksik olan madalya, olimpiyat madalyası. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadın güreşi tarihimizde ilk madalyamızı aldık. Yasemin (Adar Yiğit) Abla bronz madalya kazanmıştı. Bizi bir tarih daha bekliyor. Henüz kadın güreşinde alınmamış bir olimpiyat altın madalyamız var. Bu tarihi başarıyı elde eden isim olmak istiyorum. Kariyerimde eksik olan olimpiyat madalyamın altın olmasını istiyorum. Aslında bütün hazırlığım ve çalışmam buna yönelik. Avrupa ve dünya şampiyonaları olimpiyat için birer basamak."

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilecek 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda olimpiyat kotalarının dağıtılacağına dikkati çeken Evin, "Orada kotayı alıp olimpiyatlara güçlü bir şekilde hazırlanmak istiyorum. Umarım bunu gerçekleştiririm ve olimpiyatlarda ülkemize ilk altın madalyayı getiririm." diye konuştu.

Türk kadın güreşinin son dönemde önemli gelişim kaydettiğinin altını çizen Evin, "Kadın güreşinin çok eski bir tarihi yok. Başarılarımız gün geçtikçe artıyor. İlkleri yaşadık. Geçen sene büyüklerde takım halinde Avrupa şampiyonluğuna ulaştık. Bunu başarmak gerçekten çok zordu ama 2016'dan itibaren büyük çıkış yaptık. Olimpiyatlara 6 sıkletin 5'inde kota alarak katıldık. İlk Avrupa ve dünya şampiyonluklarını ülkemize kazandırdık. Kadın güreşinde bu ivmeyi yakalamak için bütün ekip beraber hazırlandık. İmkanlar ve fırsatlar da bizim için çoğaldı. ASKİ Spor Kulübünün sporcusuyum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin kulübünde kadın sporcuların da yer alması, desteklenmesi başarıyı getiriyor. O yüzden mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.