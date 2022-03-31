Evin Demirhan, Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, altın madalya kazandı.

50 kiloda mindere çıkan Evin Demirhan Yavuz, son üç Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkan ve bir tanesinde altın madalya kazanan Bulgar Miglena Selishka ile final maçına çıktı. Evin, rakibini tuşla yenerek Macaristan'da altın madalyaya ulaştı.