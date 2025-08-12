Everton, Jack Grealish'i Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Ligi ekibi Everton, Jack Grealish'i Manchester City'den 2025/26 sezonu için kiralık olarak transfer etti. Grealish, Everton'a katıldığı için mutlu olduğunu belirtti.

İngiltere Premier Ligi ekibi Everton, Jack Grealish'i Manchester City'den kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sol kanatın, 2025/26 sezonunu Everton'da geçireceği ve kulübün 18 numaralı formasını giyeceği belirtildi.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Grealish, Everton'a imza attığı için çok mutlu olduğunu aktararak, "Dürüst olmak gerekirse benim için çok büyük bir şey. Burası harika taraftarlara sahip harika bir kulüp. Teknik direktörle konuşur konuşmaz gitmek istediğim tek bir yer olduğunu anladım. Sosyal medyada Everton taraftarlarından gelen mesajlarla dolup taştım, bu da işin bir parçası ve Everton'ı seçmemin bir diğer nedeni." ifadelerini kullandı.

Manchester City ile birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanan Grealish, ayrıca 3 İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü

Polis memuru beylik silahıyla sokak köpeğini öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler

Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.