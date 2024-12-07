Everton ile Liverpool Derbisi Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Ertelenmiştir
İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool'un, Everton ile oynayacağı derbi maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Maçın yeni tarihi henüz belirlenmedi.
İngiltere Premier Lig'de bugün Everton ile Liverpool arasında oynanması planlanan derbi maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında lider Liverpool'un, Everton ile oynayacağı maça erteleme kararı çıktı. Merseyside derbisinde bugün TSİ 15.30'da oynanması planlanan maç öncesi Goodison Park'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılaşmanın ileri bir tarihe alındığı açıklandı. - İSTANBUL