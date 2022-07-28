Everton, Dwight McNeil'i transfer etti İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, orta saha oyuncusu Dwight McNeil'i kadrosuna kattığını duyurdu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, orta saha oyuncusu Dwight McNeil'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, McNeil'in bonservisi konusunda Burnley ile anlaşmaya varıldığı ve 22 yaşındaki kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İngiltere basınına göre Everton, Dwight McNeil'in bonservisi için Burnley'ye 20 milyon sterlin ödedi. İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında forma giyen McNeil, Burnley formasıyla 147 karşılaşmada 7 gole imza attı. Spor AA / Doğa Kırmızıoğlu Burnley England Spor Haberler

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