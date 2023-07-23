Everton, Arnaut Danjuma'yı kiralık olarak transfer etti

İngiltere Premier Lig takımı Everton, İspanya La Liga takımında forma giyen Hollandalı futbolcu Arnaut Danjuma'yı bu sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı. Danjuma, Everton'da 10 numaralı formayı giyecek.