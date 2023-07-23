Everton, Arnaut Danjuma'yı kiralık olarak transfer etti
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İngiltere Premier Lig takımı Everton, İspanya La Liga takımında forma giyen Hollandalı futbolcu Arnaut Danjuma'yı bu sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı. Danjuma, Everton'da 10 numaralı formayı giyecek.
İngiltere Premier Lig takımı Everton, İspanya La Liga takımında forma giyen Hollandalı futbolcu Arnaut Danjuma'yı bu sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki forvet oyuncusu, Everton'da 10 numaralı formayı giyecek.
Hollanda milli takımında da 6 kez forma giyen Danjuma, 2 gol atma başarısı gösterdi.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor