Bugün Eurosport kanalında yayınlanacak programlar arasında bisiklet, tenis, yelken ve Le Mans 24 Saat yarışı gibi spor etkinlikleri yer alıyor.

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:55 The Minute

01:00 Bisiklet: Criterium Du Dauphine

02:30 Dağ Bisikleti Dünya Kupası

03:15 Dağ Bisikleti Dünya Kupası

04:00 Tenis: Roland Garros

05:30 Dağ Bisikleti Dünya Kupası

06:30 Dağ Bisikleti Dünya Kupası

07:30 Tenis: Roland Garros

09:30 Dağ Bisikleti Dünya Kupası

10:30 Dağ Bisikleti Dünya Kupası

11:30 Tenis: Roland Garros

13:30 Le Mans 24 Saat

14:30 The Minute

14:35 Bisiklet: Criterium Du Dauphine

15:30 Bisiklet: Criterium Du Dauphine

17:00 Bisiklet: Criterium Du Dauphine

18:00 Yelken: The Ocean Race

19:30 Cycling Show

20:00 Best Of Roland Garros

20:55 The Minute

21:00 Speedway Grand Prix

22:00 Le Mans 24 Saat

23:00 Tenis: Roland Garros