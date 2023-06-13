Eurosport Yayın Akışı
Spor Haberleri
Bugün Eurosport kanalında yayınlanacak programlar arasında bisiklet, tenis, yelken ve Le Mans 24 Saat yarışı gibi spor etkinlikleri yer alıyor.
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:55 The Minute
01:00 Bisiklet: Criterium Du Dauphine
02:30 Dağ Bisikleti Dünya Kupası
03:15 Dağ Bisikleti Dünya Kupası
04:00 Tenis: Roland Garros
05:30 Dağ Bisikleti Dünya Kupası
06:30 Dağ Bisikleti Dünya Kupası
07:30 Tenis: Roland Garros
09:30 Dağ Bisikleti Dünya Kupası
10:30 Dağ Bisikleti Dünya Kupası
11:30 Tenis: Roland Garros
13:30 Le Mans 24 Saat
14:30 The Minute
14:35 Bisiklet: Criterium Du Dauphine
15:30 Bisiklet: Criterium Du Dauphine
17:00 Bisiklet: Criterium Du Dauphine
18:00 Yelken: The Ocean Race
19:30 Cycling Show
20:00 Best Of Roland Garros
20:55 The Minute
21:00 Speedway Grand Prix
22:00 Le Mans 24 Saat
23:00 Tenis: Roland Garros