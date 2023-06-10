Bugün Eurosport kanalında yayınlanacak programlar arasında bisiklet yarışları, tenis maçları ve Le Mans 24 Saat yarışı gibi spor etkinlikleri yer alıyor.

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:15 The Minute

00:20 The Power Of Sport

00:30 Tırmanış Dünya Kupası

01:30 Bisiklet: Criterium Du Dauphine

02:30 Tenis: Roland Garros

04:00 Bisiklet: Criterium Du Dauphine

05:30 Tenis: Roland Garros

07:30 Le Mans 24 Saat

08:30 Bisiklet: Criterium Du Dauphine

09:30 The Minute

09:35 Porsche At Le Mans

10:05 Tenis: Roland Garros

11:30 Le Mans 24 Saat

12:15 Le Mans 24 Saat

13:45 Tenis: Roland Garros

15:30 Tenis: Roland Garros

19:00 Tenis: Roland Garros

22:15 Le Mans 24 For 24

22:20 Bisiklet: Criterium Du Dauphine

22:55 The Minute

23:00 Le Mans'ın 100 Yılı