Eurosport Yayın Akışı
Spor Haberleri
Bugün Eurosport kanalında yayınlanacak programlar arasında bisiklet yarışları, tenis maçları ve Le Mans 24 Saat yarışı gibi spor etkinlikleri yer alıyor.
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:15 The Minute
00:20 The Power Of Sport
00:30 Tırmanış Dünya Kupası
01:30 Bisiklet: Criterium Du Dauphine
02:30 Tenis: Roland Garros
04:00 Bisiklet: Criterium Du Dauphine
05:30 Tenis: Roland Garros
07:30 Le Mans 24 Saat
08:30 Bisiklet: Criterium Du Dauphine
09:30 The Minute
09:35 Porsche At Le Mans
10:05 Tenis: Roland Garros
11:30 Le Mans 24 Saat
12:15 Le Mans 24 Saat
13:45 Tenis: Roland Garros
15:30 Tenis: Roland Garros
19:00 Tenis: Roland Garros
22:15 Le Mans 24 For 24
22:20 Bisiklet: Criterium Du Dauphine
22:55 The Minute
23:00 Le Mans'ın 100 Yılı