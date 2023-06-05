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Eurosport Yayın Akışı

Eurosport Yayın Akışı

Spor Haberleri

Bugün Eurosport kanalında yayınlanacak programlar arasında tenis, bisiklet, binicilik ve tırmanış gibi spor dalları yer alıyor. Roland Garros tenis turnuvası da gün boyunca devam edecek. Detaylar haberimizde.

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:45 Le Mans 24 For 24

00:50 The Minute

00:55 Binicilik

02:30 Tenis: Roland Garros

04:00 Tırmanış Dünya Kupası

05:30 Tenis: Roland Garros

07:30 Tırmanış Dünya Kupası

08:30 Bisiklet: İtalya Turu

09:30 Binicilik

10:25 The Power Of Sport

10:30 The Minute

10:35 Tenis: Roland Garros

11:25 The Minute

11:30 Tenis: Roland Garros

14:00 Tenis: Roland Garros

16:00 Tenis: Roland Garros

19:00 Tenis: Roland Garros

20:55 Le Mans 24 For 24

21:00 Tenis: Roland Garros

Kaynak: InterSinema.com / Spor

Roland Garros Eurosport Tenis Spor Haberler

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