Eurosport Yayın Akışı
Spor Haberleri
Bugün Eurosport kanalında yayınlanacak programlar arasında tenis, bisiklet, binicilik ve tırmanış gibi spor dalları yer alıyor. Roland Garros tenis turnuvası da gün boyunca devam edecek. Detaylar haberimizde.
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:45 Le Mans 24 For 24
00:50 The Minute
00:55 Binicilik
02:30 Tenis: Roland Garros
04:00 Tırmanış Dünya Kupası
05:30 Tenis: Roland Garros
07:30 Tırmanış Dünya Kupası
08:30 Bisiklet: İtalya Turu
09:30 Binicilik
10:25 The Power Of Sport
10:30 The Minute
10:35 Tenis: Roland Garros
11:25 The Minute
11:30 Tenis: Roland Garros
14:00 Tenis: Roland Garros
16:00 Tenis: Roland Garros
19:00 Tenis: Roland Garros
20:55 Le Mans 24 For 24
21:00 Tenis: Roland Garros