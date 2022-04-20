EuroLeague'nin Adanalı kraliçesi: Pelin - Haberler

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EuroLeague'nin Adanalı kraliçesi: Pelin

İhlas Haber Ajansı - Spor
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EuroLeague'nin Adanalı kraliçesi: Pelin

Adanalı sporcu bir aileden yetişen basketbolcu Pelin Derya Bilgiç, aldığı başarılarla ailesinin gurur kaynağı oluyor.

Adanalı sporcu bir aileden yetişen basketbolcu Pelin Derya Bilgiç, aldığı başarılarla ailesinin gurur kaynağı oluyor.

Galatasaray'da forma giyen Pelin, son olarak Kadınlar EuroLeague 2021-2022 sezonunun asist kraliçesi oldu. Botaş spor'da yetişen, daha sonra Fenerbahçe, Mersin, Ankara Orman spor ve son olarak Galatasaray'da forma giyen Pelin, sporcu bir aileden geliyor.

"Yalınayak Kemal" lakabıyla bilinen dede Kemal Bilgiç, Adana Demir spor'da futbolcu olarak oynamış. Baba ise Adana Demir spor'un yenilmez armada dönemlerinin yüzücüsü Hikmet Bilgiç. Dededen başlayan spor aşkı babadan sonra da Pelin'de devam ediyor. Pelin Bilgiç Milli Takım formasını da giydi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray, Basketbolcu, Fenerbahçe, Euroleague, Spor, Haberler

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