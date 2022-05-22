Euroleague finalinde Frutti Extra - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Euroleague finalinde Frutti Extra

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Euroleague finalinde Frutti Extra

Sezonun başantrenörü seçilen Bursaspor Başantrenörü Dusan Alimpijevic ve Darko Peri, Euroleague finalini birlikte takip etti.

Sezonun başantrenörü seçilen Bursaspor Başantrenörü Dusan Alimpijevic ve Darko Peri, Euroleague finalini birlikte takip etti.

Euroleague sponsoru olan Frutti Extra takımının, EuroCup'ta yapılan oylamada ligin en değerli koçu seçilen başantrenörü Dusan Alimpijevic ve Eurloleague'in ünlü yüzü La Casa de Papel'de Helsinki karakterini canlandıran Darko Peri Belgrad'da Anadolu Efes- Real Madrid karşılaşmasını yerinde takip etti. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Real Madrid, Euroleague, Bursaspor, Belgrad, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title