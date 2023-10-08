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Euroleague'deki İsrail takımlarının maçları ertelendi

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Spor Haberleri

Euroleague yönetimi, Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar ve kriz durumu nedeniyle Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv-BC Wolves Vilnius maçlarının ertelendiğini açıkladı.

Euroleague yönetimi, Euroleague'deki Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv ve Eurocup'taki Hapoel Tel Aviv-BC Wolves Vilnius maçlarının ertelendiğini açıkladı.

Hamas ile İsrail arasında devam eden çatışmalar ve kriz durumu, spor müsabakalarını da etkiledi. Euroleague yönetimi, bu hafta İsrail takımlarının oynanacağı karşılaşmaların ertelendiğini duyurdu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 12 Ekim'de İtalya'da oynanması planlanan Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla, Eurocup'ta 11 Ekim günü İsrail'de oynanması planlanan Hapoel Tel Aviv - BC Wolves Vilnius mücadelesinin ertelendiği ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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