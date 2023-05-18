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EuroLeague'de normal sezonun MVP'si, Sasha Vezenkov oldu

EuroLeague'de normal sezonun MVP'si, Sasha Vezenkov oldu

Spor Haberleri

THY Euroleague'de 2022-2023 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) Olimpiakos'un yıldız forveti Sasha Vezenkov oldu.

THY Euroleague'de 2022-2023 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) Olimpiakos'un yıldız forveti Sasha Vezenkov oldu.

Euroleague'de normal sezon ve play-off'ların tamamlanmasının ardından yılın en iyileri de belli oluyor. Olimpiakos'ta beşinci senesini geçiren Bulgar yıldız Vezenkov, taraftar, medya, başantrenör ve takım kaptanları tarafından yapılan oylama sonucu normal sezonun MVP'si seçildi. Bu sezon 8 kez double-double yapan 27 yaşındaki basketbolcu, maç başına 17.2 sayı, 6.8 ribaund ve 1.8 asist ortalamalarıyla oynadı.

Olimpiakos ile THY Euroleague'de Final Four'a kalan Sasha Vezenkov, sezon boyunca 5 kez haftanın, 2 defa da ayın MVP'si seçilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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